Šveits hakkab peale maksma, et Ukraina põgenikud varem riigist lahkuksid

Praegu on võimatu ennustada, millal sõda Ukrainas lõppeb ja millal põgenikud saavad turvaliselt oma riiki tagasi pöörduda, teatas valitsus eelmisel reedel.

Plaanide aluseks on S-staatuse kaotamine kaks kuni kolm aastat pärast sõja algust ehk 2024. või 2025. aastal, kirjutavad Šveitsi meediakanalid. Sel hetkel peaks umbes 70 000 ukrainlast saama koju tagasi pöörduda, neist 80% vabatahtlikult. Enamik põgenikest on perekonnad, kes on Ukrainasse jäänud meeste tõttu lahku läinud. Lisaks on enamikul neist biomeetriline pass ja seega ei vaja nad viisat ega asendusreisidokumenti.

Ülejäänud 20% ehk 14 000 inimest laseksid lahkumistähtajal mööduda. See protsent peaks varieeruma sõltuvalt sõja kestusest ja Ukraina kahjustuste ulatusest. Mida kauem ollakse Šveitsis, seda väiksem on tõenäosus, et inimene on valmis omal soovil lahkuma, seisab valitsuse kavas. Lisaks sellele võivad nad pärast viieaastast riigis viibimist saada Šveitsi B-loa, mis kehtib omakorda viis aastat.

Seetõttu järeldatakse aruandes, et tuleb Šveitsil teha kõik, et soodustada vabatahtlikku lahkumist. Väljumise aeg ei tohiks olla liiga lühike, et võimaldada tagasipöördumise logistilist planeerimist, ega ka liiga pikk, et mitte julgustada inimesi seda edasi lükkama. Selle ajaperioodi pikkuseks pakutakse kavas välja kuus kuni üheksa kuud.

Haavatavate inimeste olukorda uuritaks iga üksikjuhtumi puhul eraldi, samas kui üldine menetlus lähtuks varjupaigataotlejate tagasipöördumist reguleerivast menetlusest.

Vabatahtlik lahkumine peaks toimuma iseseisvalt ja maismaad mööda. Õhutranspordiga sunniviisiline tagasisaatmine peaks valitsuse kinnitusel olema viimane abinõu. Erandjuhtumeid, mis vajavad erilist toetust, näiteks umbes 1000 saatjata alaealist, umbes 1600 üle 75-aastast inimest ja terviseprobleemidega inimest, ei seata esikohale.

Kaalutakse ka esialgset rahalist abi. Valitsuse hinnangul võiks rahaline toetus olla ühtne või vähenev, et julgustada inimesi mitte ootama lahkumise tähtaja lõppu. Summad varieeruvad 1000 ja 4000 Šveitsi frangi (1090 ja 4355 dollarit) vahel inimese kohta, sõltuvalt lahkumise ajast.