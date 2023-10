ONLINE-INTERVJUU | Töötukassa: enim laastab tööjõupuudus meditsiinivaldkonda. Puudu on ka inseneridest

Majandusminister Tiit Riisalo ütles ERR-ile, et detailid pole veel selged, kuid üle vaadatakse nii töötuskindlustuse süsteem kui töötutoetus ning muutuda võivad nii makstavad hüvitised kui koolitused, mida pakub töötukassa. Samuti on ministri sõnul üks variant sõnul toetuse maksmise perioodi lühendamine.

Hiljuti andis töötukassa teada, et septembrikuu teisel poolel oli näha töötuse väikest kasvu, vähenesid tööpakkumised ning kollektiivsete koondamiste teated on sagenenud.

Kas töötute toetus võib uuel aastal väheneda? Miks?

Ei. Töötutoetus järgmisel aastal ei vähene. Ei vähene ka töötuskindlustushüvitis.

Ilmselt on küsija mures, kuna toetuste vähenemise teemal on arutletud. Esiteks – jutt on aastatest 2025 ja edasi. Teiseks on töötukassa ainus asutus Eestis, kus tööandjad, ametiühingud ja riigi esindajad ühise otsuseni peavad jõudma. Seega ei saa teha muudatusi, kui kõik osalised sellega nõus pole. Täna saavad töö kaotanud inimesed kas töötuskindlustushüvitist või töötutoetust, oleneb sellest, kas kaotasid töö koondamise tõttu, lepingu lõppemise tõttu või lahkusid poolte kokkuleppel.

Töötuskindlustushüvitist makstakse töötukassa vahenditest, mis on kogunenud töötajate ja tööandjate igakuisest maksust. Töötutoetust makstakse riigieelarvest.

Nüüd on tulnud ettepanek, et kahe erineva asemel oleks tulevikus 1 toetuse liik. Küsimus on selles, et kui riigieelarvest selle jaoks enam raha ei eraldata, siis kuidas leida see raha, mis praegu riigilt tuleb? Erinevad osalised on rääkinud, et üks võimalus on tõsta maksu, teine võimalus lühendada toetuse maksmise perioodi, kolmas variant on, et riigieelarvest siiski eraldatakse toetuseks raha. Seega need arutelud on lähiaastal ees.

Kindlasti tasub aga meeles pidada, et jutt on aastast 2025.

Millistel aladel hakkab töötus kasvama?