Merko asus esimest korda üüriturule ning pakub võimalust makstud üüri sissemakseks kasutada

"Uus-Veerenni elukvartali Tiiu 12 kortermajad on valminud tavapärase uusarendusena, milles pakkusime erineva suuruse ja toalisusega kortereid. Kolmes kortermajas on kokku 84 korterit, millest lõviosa on tänaseks müüdud, alles on vaid tosin ühetoalist korterit," selgitas Uus-Veerenni elukvartali müügijuht Eve Soppe.