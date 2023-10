FOTOD | Nortal sai eriauhinna kui Eesti aktiivseim tehnoloogiafirma ühinemiste ja ülevõtmiste vallas

TopTechi ühe koostaja Siena Secondary Fundi partner Rando Rannuse sõnul on Nortalile M&A eripreemia andmine tunnustus ettevõttele, mis on suutnud viimaste aastatega oma väärtust edukate ettevõtteostudega väga kiiresti tõsta. Teisalt on tegu TopTechi koostajate poolse tähelepanu juhtimisega Eesti tehnoloogiasektoris märgata oleva laiemale trendile kasutada kasvu saavutamiseks M&A tehinguid (ing. mergers and acquisitions, ühinemised ja ülevõtmised). „Eesti idufirmad on juba ammu olnud innovatsiooni, agiilsuse ja murranguliste ideede sünonüümid. Kuid kui need idufirmad küpsevad ja saavutavad teatud mastaabi, seisavad nad otsustava punkti ees: kas säilitada iseseisev kasv või ühendada jõud teise idufirma või suurema üksusega ühinemise ja omandamise kaudu,“ selgitas ta. Aasta 2023 on näidanud Rannuse sõnul selgelt, et Eesti idufirmad ei käsitle ühinemisi ja ülevõtmisi enam pelgalt väljumisstrateegiana, vaid teadlike sammudena kasvu ja innovatsiooni suunas.