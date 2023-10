Kunagine lootustandev spordiidu kustutamishoiatusest: see on lohakusviga

Äriregistri andmetel pole ettevõte kolm aastat järjest majandusaasta aruannet esitanud. Viimati esitas Sportlyzer aruande 2019. aastal ning sealgi kirjeldati rohkem minevikus tehtud tegevusi, mitte ettevõtte toonast seisu. Välja toodi, et firmal on kliente enam kui 25 riigist.

Kõik on hästi

DigiPRO võttis ühendust ettevõtte asutajaga, et uurida kustutamishoiatuse ning kolme esitamata aruande kohta. Saag aga kinnitas, et tegelikult on kõik hästi ning ettevõtte likvideerimist ei toimu. „Tegu on lihtsalt tegematajätmisega. Sai seda ka tegevjuhile meelde tuletatud ja see likvideeritakse,“ kinnitas ta.