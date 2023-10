Kahe e-poe omanik: allahindluste tegemine on igasuguse kontrolli kaotanud

Sipelgas rääkis, et tema ettevõtmised koos abikaasa Tauriga said e-kaubandusvaldkonnas alguse juba mitmed aastad tagasi. Nimelt tegutsevad mõlemad kahe e-poega, esimene kannab nime Pesupood, mis sai alguse juba kaheksa aastat tagasi. Kõige uuem neist on aga ökotooteid müüv e-pood Ökopood, mis sai valmis alles selle aasta märtsis.

Sandra Sipelga arvates on konkurents turul viimastel aastatel kõvasti muutunud, sest üks kriis on ajanud teist taga. „Minu arust on ka allahindluste tegemine igasuguse kontrolli kaotanud. Vanasti oli ikka nii, et olid hooaja lõpu allahindlused, mustad reeded jms ja muidugi ka e-smaspäev, mis on meile juurde tulnud. Kuid nüüd ajab iga kuu ja nädal üks allahindlus teist taga. Sooduskoodidega spämmitakse varsti iga päev,“ rääkis ta.

Tema arvates tahetakse teha „häid“ hindu ja palju müüki, aga kokkuvõttes tekitab selline asi mõtlevale kliendile küsimuse, millest see hind siis koosneb ja kui suurelt on toode ülehinnatud, et pidevalt saab sellist allahindlust teha. „Kliendi teadlikkust tegelikult alahinnatakse ning minu arust on ainult hinna müümine väga lühinägelik ja rumal. Nii soodustatakse ka ületarbimist,“ rääkis ta.

Siiski tuleks tema arvates oma veendumusi järjekindlalt edasi anda, keskendudes eelkõige väärtuse müügile, et ületarbimine pole kunagi hea variant. “Samas on see paras väljakutse, müüki on ka meil vaja teha ja tahame ju saada edukaks e-kauplejaks,“ selgitas ta.

