Finnair kavatseb kaasata 600 miljonit eurot

Lennufirma Finnair kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, et otsustada 600 miljoni euro suuruse aktsiaemissiooni üle. Emissiooni eesmärk on tugevdada ettevõtte finantspositsiooni ja vähendada finantseerimiskulusid intressitõusude ja Ukraina agressioonisõja järgses keskkonnas ning toetada ettevõtte pikaajalist kasvu.

Äriühingu juhtimise minister Anders Adlercreutz leiab, et kaasamine on majanduslikult põhjendatud, toetab ettevõtte pikaajalist kasvu ja tugevdab selle võimet teha vajalikke investeeringuid. "Vastutustundliku ja pikaajalise omanikuna aitab riik kaasa sellele, et Finnairi äritingimused säiliksid ka tulevikus,“ ütles Adlercreutz valitsuse pressiteates.

Ministrite nõukogu majanduspoliitika komitee on kokkuleppe heaks kiitnud ja valitsuse üldnõukogu on andnud loa riigi osalemiseks.

Juulis ütles Finnairi tegevjuht Topi Manner, et ettevõte on ületanud takistused, mille põhjustasid Venemaa ülelennukeelud ja pandeemia. Hoolimata sellest, et lennupiletite hinnad on maailmas 25% võrra tõusnud võrreldes koroonaaelse aega, on Finnairi hinnangul reisimine taastunud.