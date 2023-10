Veerandsada aastat tegutsenud Veskisilla kompleks on müügis. Omanik: „Annan võimaluse uutele teha paremini“

Varakeskuse kodulehel on oksjonil Türi-Allikul asuv Veskisilla kompleks, kus on muu hulgas hotell, restoran, kardirada, keeglisaal ja palju muud.

25 aastat on pikk aeg

Veskisilla praegune omanik Indrek Mardo ütleb, et ta ei oskagi väga hästi vastata küsimusele, miks Veskisilla müügis on. „25 aastat on pikk aeg, et vastutada kõikide nende käidud külastajate ees ja pakkuda valmisolekut neid vastu võtta. Ei soovi teeninduses teha mingit hinnaalandust. Tase on kukkunud ja pean õigeks müüa maha hotellikompleks,“ kommenteeris ta.

Seni on hotellil siiski hästi läinud. Koroonaaeg on möödas ja inimesed avastavad taas Eestimaad, sh Kesk-Eestit. „Viimane aasta ehitati Paides piimakombinaati. Meil oli terve aasta maja täis ja on hästi läinud. Igal ajastul oma aeg,“ sõnas ta. „Tänaseks tuleb rõõmu tunda ajast, mis meile antud on. Päev korraga. Tore on see, kui leiad inimesed oma ümber kes sinuga ühte jalga astuvad,“ ütles Mardo.