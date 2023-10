Ettevõtjad: õpetajate nörritamine maksab meile kõigile tulevikus valusalt kätte

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles õpetajate ja haridusministeeriumi vahelist palgavaidlust kõrvalt jälgides, et enim häirivad seda vaadates kaks asja.



“Esiteks see, et taas on olukord, kus valitsus ei pea õpetajatega sõlmitud kokkuleppest kinni, ning teiseks, et ei pakuta omalt poolt sisuliselt ka ühtegi lahendust, mis meid pikaajalisest õpetajate puuduse kriisist välja võiks aidata,“ sõnas ettevõtjate esindaja.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on pikalt toonitanud, et õpetaja tasu peab olema motiveeriv ja võrreldav teiste kõrgharidust eeldavate töötajate palgaga. Vastasel juhul jäävad koolid kvalifitseeritud õpetajatest lihtsalt tühjaks.

„See on juba reaalsus – õpetajad lähevad pensionile või lahkuvad muudel põhjustel, aga 10 aastaga on välja õpetatud näiteks ainult 13 uut füüsikaõpetajat. Vajadus oleks aga oluliselt suurem, sest neistki oluline osa läheb esimesel aastal koolist ära. Olgu põhjuseks siis palk või muu, kuid see on reaalne ja süvenev probleem. Noori ei tule peale ja õpetajate kriis on käes,“ ütles Palts.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seisukoht on, et Eesti edu võtmeks on tipptasemel haridus, mille jaoks on vaja häid õpetajaid, kellel on toetav keskkond ning motiveeriv palk. On poliitika ja strateegiate kujundajate vastutus, et vajalikud investeeringud jõuaksid õigeaegselt sinna, kuhu vaja. Tugev investeerimine haridusse, alates alusharidusest läbi üld- ja kutsehariduse kuni kõrghariduseni näitaks, et valitsusel on maksutõusude kõrval siiski ka tulevikuvisioon.

„Alustav noor hakkaja õpetaja ei tohi saada vähem palka kui tema samuti kõrgharidusega tuttav sarnasel töökohal mõnel teisel elualal ning vaja on ka innustavat karjäärimudelit, millest on samuti räägitud aastaid,“ ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor.