Investeeri toimetus: kolm aktsiat, millele viimases kvartalis panustame

Tundub, et Meta püüdlus reklaamimist veelgi hõlpsamaks muuta toimib ettevõtte näitajatelegi suurepäraselt. Näiteks möödunud kvartalis oli reklaamitulude kasv 12%, misjärel rallis ka aktsia 18 kuu kõrgeimale tasemele. Niisamuti on Meta seadnud eesmärgi, et septembri lõpuks peaks kogu müügi kasv olema 20%. Tõus peaks olema eeskätt tingitud lühiformaadis videotoote Reels käibest ja reklaamisihtimise täiustumisest.

Tehisaru võitluses tüürib esirinnas mitmete teiste tehnoloogiaettevõtete kõrval Facebooki emafirma Meta , kes hoiab globaalselt digitaalse reklaami turul tugevat turuosa. Just paar päeva tagasi tuli Meta välja teatega, kus kõikidel Metaga seotud platvormidel on võimalik uuel aastal kasutada reklaamide tegemiseks generatiivse AI tööriistu. Nõnda on võimalik tehisaru abil luua toodetele taustapilte, erinevates variatsioonides reklaamtekste või muuta reklaamide suurusi nii, et need sobituksid Facebooki ja Instagrami eriformaatidesse.

Leidsime juuli alguses, et enim võiks meid järgnevatel kuudel aidata LHV Groupi, Novaturase ning Tesla aktsiad. Tuleb tõdeda, et kvartali suurimatele tõusjatele me sellega pihta ei saanud. Näiteks kohalik ravimifirma J. Molner kerkis 31,6%, Brent nafta 31,4% ja Tallink Grupp ligi 18%.

Ärilehe Börsiennustuses algas aasta viimane kvartal. See on osalejatele viimane võimalus, et valida välja potentsiaalselt kõige suuremat tootlust toovad instrumendid ning tõusta üldedetabelis võimalikult kõrgele – ideaalis esikohale –, mis annaks 1000 eurose auhinnaraha.

Citi analüütik Ronald Josey on Meta hinnasihiks pannud 385 dollarit, mis peaks olema ligi 20% kõrgemal praegusest hinnast. Samuti usub Josey, et Meta võtab oluliselt suurema turuosa digitaalsel reklaamiturul. See eeldus on tingitud peamiselt reklaamituru aina kasvavast nõudlusest. Muidu on reklaamituru aeglustumine viimasel aastal oluliselt mõjutanud sotsiaalmeediaplatvorme, ent nüüd nähakse teatavaid märke turu taastumise osas. Josey sõnul mõjuvad tehisaru kohta käivad uudised aktsiahinna tõusule soodustavalt.

Positiivsed müügitulemused on hästi mõjunud ka aktsiahinnale, mis on möödunud aasta novembrist nii-öelda püstloodis tõusnud, näidates 4. novembri põhjast 235%-list tootlust. Meta avaldab enda kolmanda kvartali tulemused 25. oktoobril pärast kauplemispäeva sulgemist.

Ehk hakkab saunaaktsia uuesti rallima

Teine valik on seekord kohalik saunafirma Saunum Group, mille tänavune aktsiagraafik meenutab natuke kühmlikku suusahüppemäge: aktsia on liikunud üsnagi stabiilselt alla ja alla, mille käigus on investorid võinud telefonis peaaegu iga päev reaalajas vaadata, kuidas nende investeeringu väärtus kahaneb ja kahaneb. Veel hullem on seis kui meenutada kahe aasta tagust aega: pensionireformi buumi ajal ületas Saunumi aktsia kõrgpunktis isegi 30 euro piiri, kuid nüüd saab ühe aktsia kätte jättes poest ostmata paki piima, saia, väikese juustu- ja vorstipaki ehk natuke enam kui kuue euro eest.

Samal ajal on Saunumi äril läinud tegelikult päris hästi: kui eelmisel aastal oli keskmine kuukäive ligi 200 000 eurot, siis tänavu on see seni 330 000 eurot. Abiks on olnud Põhja-Ameerika äri avanemine, milleks tuli läbida vaevaline sertifitseerimine.

Praeguse kasvuga kaasneb aga jällegi üks suur aga: kuigi Saunum on võtnud eesmärgiks jõuda kasvõi 1 euroga tänavu kasumisse, siis paraku veel selleni pole jõutud ning pole ka kindlust, et see ka juhtuks. Isu kahjumis ettevõtete vastu on viimasel paaril aastal aga märkimisväärselt kahanenud.