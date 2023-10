Eesti toiduhinnad võivad võrdsustuda Soome ja Rootsiga

Viimase kolme kuuga on toit odavnenud 3 protsendi võrra. Köögivilja ja kala hind on langenud, samas on piima, leiva ja liha hind jäänud samaks või veidi kasvanud. Toidu maksumus on viimastel kuudel kahanenud ka naaberriikides. Tooraine ja energia on odavnenud ja konkurents vähenenud ostujõuga tarbijate püüdmiseks tugev – see toob ka hinnad alla.