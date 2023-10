INTERVJUU | Rene Tammist: tarbija saab tänu meretuulepargi ehitusele odavama elektri

Eesti suurim taastuvenergia tootja ning kaugkütte ja -jahutuse pakkuja Utilitas on võtnud ülesande rajada Eestisse veel enne 2030. aastat esimene meretuulepark. Projekti elluviimine on käega katsutav, oodatakse veel viimast, valitsuse tõuget. Delfi Ärileht külastas koos Utilitasega Hollandis asuvat Fryslâni (sise)meretuuleparki ja Eemshaveni sadamat, mis on üks olulisemaid tuuleparkide ehitust ja hooldust vahendavaid Põhjamere sadamaid. Hollandilt on Eestil palju õppida. Räägime Utilitas Windi juhatuse liikme Rene Tammistiga reisi lõpus, tagasiteel lennujaama.