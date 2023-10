Elektripaketist elektriauto laadijani: kuidas kodu loomise protsessi lihtsamaks teha?

Viimast kinnitab ka Tähistaeva Kodu arenduse partner Janar Toomesso, kelle sõnul on ettevõtte soov pakkuda kvaliteetset täisteenustoodet. „Klient ei pea olema ekspert. Täna on turul hulgaliselt erinevaid lahendusi, millest mõni varasemalt kuulnudki pole. Meie ülesanne on need kokku koondada, kliendini tuua ja päeva lõpuks valitud tootelahendused koos lõpp-produktiga kliendile üle anda.“

„Pikas plaanis on hõlpsam teha sellised otsused algfaasis, kui ehitus pole veel alanud. Nii saab vajalikud tööd korraga ära teha ja ei pea hiljem, kui kodu on valmis, eraldi teenusepakkuja leidmisele või toote ostmisele ja paigaldamisele aega kulutama. Arendajal on aga võimalus ette planeerida ja pakkuda kliendile suuremat valikuvabadust,“ ütleb Ruth.

Niimoodi saab klient kujundada oma tulevase kodu, mis on täielikult tema soovidest ja vajadustest lähtuv. Lisaks personaalsusele on kogu protsess kliendi jaoks võimalikult mugavaks tehtud – arendaja ostab soovitud lahendused teenusepakkuja ehk Eesti Energia käest välja, tasu arvestatakse kliendile mugavalt laenumakse sisse ning sisse kolides on kõik kasutusvalmis.

Teisisõnu tähendab see, et kliendil on võimalik teha ostuprotsessi käigus valik, kas ta soovib hoonele lisaks näiteks elektrilepingu , küttelahenduse , kiire internetiühenduse , päikesepaneelide , energiasalvesti või elektriauto laadija olemasolu.

Just sellisel missioonil Enefit Connect koostöös erinevate arendusprojektidega nagu Rabarebase aedlinn ja Tähistaeva Kodu ongi. Ettevõtete eesmärk on pakkuda kliendile võimalust ise oma kodu kujundada, mitte pelgalt ruumide sisustamise näol, vaid algusest lõpuni, muutes selle niimoodi tõeliselt enda omaks.

Põhjus, miks koostöö Enefit Connectiga sündis, oli ühine visioon. Omades 12 aasta pikkust kogemust kinnisvara projekteerimise vallas, toovad Janari sõnul tehnoloogilised arengud turule järjest tublimaid ja targemaid lahendusi, mis omakorda kujundavad klientide vajadusi. „Kui täna on päikesepaneelid, salvestamine, elektriauto laadimislahendused jms inimeste jaoks veel valikuküsimus, siis näeme, et tulevikus on nende seadmete olemasolu juba olulisema tähtsusega,“ ütleb Janar, „seetõttu üritame klientide ootusi ette näha.“

Just ettenägelikkus on see, mis toob kasu ka tänasel päeval, kuna terviklahenduse pakkumine võimaldab konkurentidest eristuda ja oma toodet paremini positsioneerida. „Meie üks eesmärke on olnud, et kliendil oleks võimalik keskenduda olulistele otsustele ning hoida kokku aega ja raha erinevate lahenduste testimise arvelt. Soovime pakkuda tulevikuvajadusi ja innovatiivset energiasäästlikku keskkonda silmas pidades kõike ühest kohast. Peame seesugust läbimõeldust kindlasti oma eeliseks,“ lisab Janar.

Koostöö on tulevik

Kuigi esimeste majade projekteerimine saab alguse alles aasta pärast, on klientide senine huvi positiivne olnud ning tehtud on juba hulk broneeringuid.

„Tavaliselt algab müük siis, kui infrastruktuur on ära rajatud. Kuid näeme, et meil on juba täna nõudlus ja inimesed usuvad seda visiooni,“ räägib Janar.

„Eks me ennast klientide tagasiside pealt muudkui täiendame. Kui näeme, et on mingi küsimus, siis püüame sinna ise või koos Enefit Connectiga vastuse leida. Seni on meie koostöö sujunud edukalt ja oleme valmis ka tulevikus sarnaseid projekte ellu viima,“ lisab ta.