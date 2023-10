Rootsi õlletehas tegi kuluka trükivea. „Valage purgi sisu minema“

Spendrups palub klientidel tagastada kõik Norrlands Guldi purgid, mille tegelik alkoholisisaldus on 5,3% ja mille kehtivusaeg jääb vahemikku 10. september 2024 kuni 11. september 2024. Õlletehas on avastanud, et mõnes kastis oli nende toodete puhul purkidele märgitud tegelikust madalam alkoholisisaldus – 3,5%.