Paljude sõiduautomarkide tarneraskused on minevikku jäänud

Škoda sõidukite edasimüüja Auto 100 müügijuht Risto Sikk ütles ERR-ile, et üldises mõttes on olukord rahunenud ja usutavasti liigutakse varsti paremuse suunas. Toyotasid müüva Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek kinnitas, et neilgi on laos rohkem enamlevinud mudeleid või on need olemas siinse regiooni maaletooja laos, kust nad nädala-paariga kätte saab.