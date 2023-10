„Õnneks eelarve löödi nüüd lukku, aga viimasest ajast jäi silma, et õhus oli variant, et pannakse ettevõtlusele uuesti tulumaksukohustus peale,“ ütleb viimase viie aastaga käibe kahekordistanud ehituspoodide keti Puumarket suuromanik Toomas Pärtel. „Eks kõik kartsid.“

Ta arvab, et see oleks igal moel rumal otsus. „Mis peaks olema väikeses riigis veel, mis toob välisinvesteeringuid siia? Kui kunagi sai see otsus tehtud (ettevõtted tulumaksust vabastada – S. L.), siis see oli hea otsus majanduskliima jaoks – miks välisinvesteeringud siia tulema peaksid –, laias laastus oleme nagu Šveits, kuhu lähevad väga paljud Euroopa ettevõtted,“ põhjendab ta.