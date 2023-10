„Meil on firma 32 aastat vana ja meil on inimesi, kel saab kohe-kohe peale minu veel 30 aastat tööstaaži. Kontoriinimestest on kümnel-viieteistkümnel inimesel staaž juba paarkümmend aastat. Oleme väga rõõmsad selle üle,“ räägib 1991. aastast tegutseva Puumarketi suurosanik Toomas Pärtel.

Märksa suuremad väljakutsed on aga ühe teise ameti kandjate leidmises. „Probleem on laopersonali leidmises, kuigi see paneb mind imestama. Me tõstame kõigil töötajatel kevadeti, aprillikuus indekseerimise järgi palka, see on seotud statistikaameti elukalliduse tõusuga. Laopersonalil toimub sel aastal palgatõus juba teist korda,“ nendib Pärtel.