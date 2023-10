UURING | Eesti inimestel on Baltikumi võrdluses kõige vähem sääste

Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen soovitab ootamatusteks hoida pangakontol vähemalt 3-6 kuupalga suuruses sääste. Eestis on see olemas 30%-il uuringule vastanutest, Lätis 33%-il ja Leedus koguni 43%-il.

Kui Eesti inimestest pangakontol on 14%-il vähemalt kuue kuu sissetulek, siis Lätis on poole aasta palk võtta 15%-il inimestest ja Leedus 23%-il. Eestis elab Baltinaabritega võrreldes kõige rohkem inimesi, kel pole vihmasteks päevadeks üldse sääste. Selliseid inimesi on Eestis 33%, Lätis 32% ja Leedus 23%.

Lisaks paistab veel uuringust silma, et väikse säästukonto osakaal ehk ühe kuupalga suurune summa on olemas võrdselt kõigis kolmes Balti riigis ehk ligi 25%-il iga riigi elanikest.

„Esimeseks prioriteediks peaks olema põhimõte, et kontol oleks ootamatusteks vähemalt kolme kuni kuue kuupalga suurune meelerahufond. Kui see samm on tehtud, siis tuleks mõelda investeerimisvõimalustele, sest mida suurem on summa pangakontol, seda rohkem raha pangakontolt inflatsiooni tõttu väärtust kaotab,“ ütleb Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.