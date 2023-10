EAS ja KredEx toetavad teadusmahukaid arendusi miljonite eurodega

Taotlusprotsessis osalemise eelduseks on eelnõustamise läbimine ja projektile positiivse eelhinnangu saamine. Selleks tuleb materjalid esitada hiljemalt 27. novembril. “Ükskõik, mis faasis ettevõte oma arendusplaanidega on, siis minu soovitus on tulla meie ekspertide juurde eelnõustamisse. See aitab oma tegevused ja plaanid paremini läbi mõelda ning kogemus on näidanud, et koostöös ettevalmistatud projektid on konkurentsivõimelisemad,“ soovitas Raukas.