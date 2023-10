Eesti-Soome allkirjastasid rohekoridori kava. "Eeldused luua rohepöördest reaalne majanduskasv"

Tallinnas toimuval Rohesihtkohtade konverentsil „Green Destinations“ kirjutati täna alla ainulaadsele Eesti-Soome rohekoridori ( FIN-EST Green Corridor) vastastikuse mõistmise memorandumile. Memorandumi põhieesmärk on kiirendada Tallinna ja Helsingi ning Muuga ja Vuosaari vahelisel mereteel nii reisijate- kui ka kaubaveo jätkuvat üleminekut kliimaneutraalsetele ja säästvatele liikumisviisidele.

Eesti-Soome Rohekoridori algatajad on Tallinna Sadam ja Helsingi Sadam, kelle huvi on tuua nii avalikust kui ka erasektorist kokku olulisemad partnerid Tallinna–Helsingi ja Muuga– Vuosaari vahelise jätkusuutliku klienditeekonna korraldamisel. Täna allkirjastatud memorandumi osalised on Tallinna linn, Helsingi linn, Kliimaministeerium, AS Tallinna Sadam, Helsingi Sadam (Port of Helsinki Ltd), Tallink Grupp, Viking Line Abp ning Rederi AB Eckerö.

Igal aastal liigub Soome ja Eesti vahel ligi 9 miljonit reisijat ning 2 miljonit sõidukit. Tihe laevaliiklus on oluline osa Tallinna ja Helsingi turismi- ja majanduskasvust. Praegused kliimamuutused mõjutavad kõiki osapooli – linnu, sadamaid, laevaliine ja reisijaid. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on iga ettevõtte ja inimese kohustus, aga ka ainuvõimalik jätkusuutlike reiside tagamiseks kahe naaberriigi vahel.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja, et Eesti-Soome rohekoridori teeb teiste rohekoridoride kõrval ainulaadseks just see, et soovime vaadata terviklikku pilti. „Meie soovime oma rohekoridori projektiga muuta Tallinna–Helsingi ja Muuga–Vuosaari vahel meritsi liikumise keskkonnasäästlikumaks ja atraktiivsemaks keskkonnateadlikele reisijatele, pidades silmas reisija või kauba kogu klienditeekonda tervikuna ehk uksest ukseni.“

Projekti eesmärk on tagada, et tulevikus on reisija- ja kaubavedu Eesti ja Soome vahelisel mereteel keskkonnasäästlik ja kliimaneutraalne.