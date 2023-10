Arendajate sõnul sõltub see arendajast endast ja sõlmitud lepingust. Kinnisvara arendaja OÜ Hausers Grupp juhatuse liikme Tomy Saaroni sõnul sõltub kinnisvara lõplik hind sellest, kuidas on sõlmitud võlaõiguslik leping. "Üldjuhul on käibemaks tarbimise maks ja selle maksab lõpptarbija," sõnas ta. Saaron lisas, et kuna turg on täna keeruline siis arvab ta, et paljud arendajad võivad ka selle enda kanda võtta.