Rootsi kinnisvarakriis rapib riigi suurimat pensionifondi

Selle aasta alguses avalikustas Alecta, et kaotas 19,6 miljardit Rootsi krooni (1,8 miljardit eurot) oma investeeringutelt Silicon Valley Banki, First Republic Banki ja Signature Banki, mis märtsis kokku kukkusid. Fondi kahjumi tõttu algatas Rootsi finantsinspektsioon uurimise fondi riskihalduse kohta. Järjest on vahetunud ka firma juhtkond.

Värskelt ametist vabastatud nõukogu esinaine Ingrid Bonde juba mitmes juhtkonna liige, kes firmast lahkunud on. Viimastel kuudel on fond nimetanud ametisse uue tegevjuhi, investeerimisjuhi ja aktsiaportfelli juhi.

Teine Rootsi finantsinspektsiooni uurimine on alustatud, et uurida Alecta investeeringuid kinnisvarafirmasse Heimstaden Bostad, mis on fondi suurim investeering ligi 4,2 miljardi euroga (38% Heimstaden Bostadi aktsiatest, kuid ainult 30% hääletusõigusest).

Tõsistes raskustes kinnisvarafirma võib Swedbanki analüütiku Alex Anderssoni hinnangul vajada hinnanguliselt 2,6 miljardit lisaeurot, et enda kõrget krediidireitingut hoida. Tegemist on olulise eeldusega, et võlakirjaturg ettevõtet edasi rahastaks. Anderssoni sõnul võib Alecta osakaal selles olla ligi 0,95 miljardit eurot.

Hetkel on Heimstaden Bostadi reiting kaks astet rämpsvõlakirjadest kõrgem, kuid reitingu langemine BB+ või madalamale tasemele tähendaks tugevat mõju kogu kinnisvarasektorile. Bloombergi kogutud andmete kohaselt on kinnisvarafirmal umbes 11,4 miljardi euro ulatuses tasumata riigivõlga, mis teeb ettevõttes Euroopa kinnisvarasektori ühe suurema võlakirjaemitendi.

„Alecta on saanud Heimstaden Bostadisse tehtud investeeringu eest tootlust, kuid mitte piisavalt tasu võetud riski eest, samuti on küsitav, kas meil on ettevõttes mõistlik mõjukus,“ ütles pensionigrupp eelmisel nädalal oma avalduses.

Alecta haldab ligi veerandi Rootsi elanikkonna pensionisääste ehk ligikaudu 96 miljardit eurot.