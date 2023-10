MÜÜT VÕI MITTE? Kui soovid laenu enne tähtaega tagasi maksta, pead arvestama trahviga

Vanarahvas tavatses öelda, et võlg on võõra oma, kuid kas see kehtib ka eluasemelaenude kohta? Intressimäärade tõusu tõttu mõtlevad kindlasti paljud koduomanikud, et äkki tasuks kogunenud säästudest tasuda eluasemelaen enne tähtaega.