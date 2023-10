Majanduskomisjon saatis terroristlikku veebisisu puudutava eelnõu taas suurde saali

Riigikogu eelmine koosseis saatis samasisulise eelnõu (742 SE) esimesele lugemisele möödunud aasta detsembris, kuid koosseisu tööaja lõppemise tõttu langes see menetlusest välja. Komisjoni esimees Priit Lomp sõnas, et eelnõu tuleb lõpuni menetleda, sest demokraatlike riikide inforuumis ei ole terrorismiüleskutsetele kohta. „Parandame riigi koostööd veebimajutajatega, et meie kõigi avalik ruum muutuks turvalisemaks. Samuti saavad selle seaduse vastuvõtmisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Kaitsepolitseiamet tõhusamalt avastada radikaliseerimiskatseid ja Eesti-vastasid provokatsioone,“ selgitas ta.

Aseesimees Lauri Laats märkis, et Eestis ei pea mitte olema ainult turvaline elada, vaid kaitstud peab olema ka inimeste sõnavabadus ning veebimajutajaid ei tohi sundida tegelema jälitustegevusega. „Inimestel peab säilima võimalus avaldada meelsust ka siis, kui see ei lähe kokku enamuse arvamusega. Seepärast peab terroristliku sisu määratlemisel olema väga ettevaatlik ja samal ajal piisavalt karm, et Eesti oleks kaitstud mis tahes režiimidelt pärit provokatsioonide eest,“ tõi Laats esile.