Klient sattus Rimi salatikarpi avades halva üllatuse osaliseks. Ettevõte: meie siirad vabandused!

Tegemist oli Rimi köögi kinoa-oliivisalatiga. Lugeja oli selle ostnud endale ja enda lapsele söömiseks. "Korraga üks lastest kutsus mu taldrikul olevat toitu vaatama. Salatist vaatas vastu suur rohutirts. Kahjuks sõime nii mina kui ka üks mu laps osa sellest salatist, enne kui mõistsime, et see on saastunud," kirjutas lugeja.