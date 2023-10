Rasked otsused: Cleveron sulgeb kahjumlikud ärisuunad ja koondab 20% töötajatest

„Vajadus kulubaasi vähendada tuleneb nii keerulisest globaalsest majandusolukorrast kui ka ettevõtte täpsemast strateegilisest fookusest,“ kommenteeris Cleveroni tegevjuht Arti Kütt. „Meie kliendid on globaalsed jaemüüjad, kelle kasvutempo on võrreldes varasemaga aeglustunud. Teisalt teame, et sektor otsib pidevalt viise äri efektiivistamiseks ja just seda Cleveron pakub.“