Elering loodab lähipäevil Balticconnectori võimaliku lekke kohta selgust saada

Eleringi kommunikatsioonijuhi Ain Kösteri sõnul ei tea nad veel, mis toruga juhtus, kuid loodavad lähipäevil selgust saada. Ka ei ole teada, kus võimalik kahjustus asub. Praegu püüavad nad Kösteri sõnul partneritega kokku leppida, kuidas ja millal toru uurima minna. “Tõenäoliselt on see allveeroboti laadne kaameraga seade, mis siis toru lähedal liigub,“ rääkis Köster ühest variandist, kuidas võimalikku kahjustust uurima minnakse.

Köster lisas, et kahjustust saavad nad uurima minna, kui ilm seda võimaldab. “Mõelge nüüd eilsele või üleeilsele ilmale, et iga ilmaga ei saa me seda tööd teha,“ märkis ta.