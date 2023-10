"Konfliktid on energiaturgudel alati emotsionaalse mõjuga, nii ka seekordne," tõdes Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna. Laupäevase Hamasi terrorirünnaku mõjul tõusis nafta hind maailmaturul 84,5 USD/b tasemelt 88 USD/b tasemele.

Kärsna sõnul on peamine küsimus turgudel, kas konflikt jääb Iisraeli keskseks või kaasatakse ka naaberriigid, kes on olulised naftatootjad. "Viimase puhul laieneks konflikt Lähis-Ida piirkonnas laiemalt, millel on suur mõju, sest piirkonnas asuvad suured naftaekspordi sadamad," nentis ta.