Eesti ettevõtjate sajandi suurtehingud. Suurimad tehingumiljonärid ehitavad juba uusi superettevõtteid

Eesti ettevõtjad on sellel sajandil müünud juba paarkümmend endale kuulunud ettevõtet, kus tehingu väärtus on küündinud vähemalt 50 miljoni euroni. Tehingunõustajad ütlevad, et pikema ajalooga hästitoimivate ettevõtete müügi põhjus on sageli isiklik – soov võtta välja elutöö tasu ja nautida vanaduspõlve. Viimase paari aasta jooksul on toimunud kaks tehingut, kus Eesti ettevõtjad on teeninud suurima tasu, kuid nende tehingute meisterdajad on kaugel teenitud rahaga rahuliku pensionipõlve nautimisest.