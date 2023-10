Seis tööturul: konkurents ühele ametikohale on kasvanud 58%

Kuidas tööd leida?

„Tulevase tööandja kohta eeltöö tegemine on ülioluline, et kandideerimiseks oma CV-d ja motivatsioonikirja kohendada, tuues seal välja just need kogemused ja teadmised, mida on tööandja pakutaval ametikohal enim vaja,“ selgitas Adler. „Töövõtjatena on meie ülesanne tööandjale näidata, et tegemist on läbimõeldud kandideerimisega ning et meil on olemas nii oskused ja teadmised kui ka tahe pakutavat tööd teha.“