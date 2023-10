Enlight hindas munatootja APF Holdingu aktsia IPO hinnast kolmandiku võrra kõrgemaks

„Loodame, et meie koostatud ettevõtte väärtuse analüüs annab investoritele selge ülevaate kasuteguritest, mis kaasnevad APF-i tootmise suurendamise plaanidega. Balti kanamunade tootmisturg on vähese osalejate arvuga oligopol, kuhu sisenemine nõuab oluliste takistuste ületamist. APF on suutnud need takistused ületada, näidata kasumlikkust ja saavutada kindla positsiooni nelja juhtiva Balti munatootja seas. Ettevõtte järgmine arenguetapp näeb ette tootmismahu suurenemist ja selle tulemusena kulude suhtelist vähendamist ning kasumimarginaali parandamist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib olla aktsionäridele loodav väärtus märkimisväärne ja see kajastub ka meie hinnangus,“ ütles Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander.