ÜLEVAADE | Pangad küsivad kodulaenu intressimuutusteks lisatasu. Kelle tasu on kõige krõbedam?

"Hiljuti tegin LHV-sse pöördumise sooviga vähendada kodulaenuintressi. Siis aga selgus, et selleks tuleks mul maksta kopsakas lepingutasumuudatus ja tellida uus hindamisakt. Kokku on eeldatav kulu vaid lepingumuudatuse algatamiseks seega ligi 1500-2000 eurot," jutustas lugeja. "Eesti oma pank ei näe täna võimalust laenajate olukorda leevendada," oli ta nördinud.

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum kinnitab, et intressi muutmisega kaasnevad tasud. Seda seetõttu, et tegemist on kodulaenu lepingu olulise muudatusega. „Muutmise tasu tuleneb LHV Panga kinnitatud hinnakirjast. Lepingu muutmisese tasu on LHV Pangas alates 100 eurost, kuid oluliste muudatuste korral võib ulatuda 0,5%-ni laenusummast,“ selgitas ta.