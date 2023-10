Sõjapõgenike Eesti tööturule rakendumine on oodatust parem

Ukrainast saabunud sõjapõgenikest enam kui kolmandik on Eestis tööga hõivatud ning kohalikule tööturule on lisandunud 27 000 inimest. Töötavad ukrainlased moodustavad Eesti tööjõust umbes 4%. Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et sõjapõgenike osalemine tööturul ja majanduses elavdab Eesti majandust. “Sõjapõgenikega seotud oodatav lisandväärtuse kasv on prognooside kohaselt sel aastal 142 miljonit eurot ning ukrainlastega seotud täiendav maksutulu ulatub 56 miljonit euroni,“ ütles Masso.

Kuigi Ukrainast saabunud inimesed on suurendanud hõivatute arvu Eestis, on nende seas töötuid siiski rohkem kui kohalike seas. Samuti tuuakse raportis välja, et majanduse madalseisu tõttu võib vajadus töötajate, sealhulgas Ukrainast saabunud inimeste järele lähikuudel väheneda.

Arenguseire Keskus toob lühiraportis välja, et suur osa ukrainlasi töötab töökohtadel, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud. “Põgenike kvalifikatsioonile vastav hõive on väljakutse paljudes Euroopa riikides ja vajab muuhulgas oskuste tunnustamist haridussüsteemis. Samas kui me võimaldaks rohkematel põgenikel rakendada end oskustele vastavatel töökohtadel, kasvaks nende töökohakindlus, sissetulek ja ka majanduslik kasu Eestile,“ tõi Masso välja.

Töine sissetulek võimaldab sõjapõgenikel iseseisvalt toime tulla – ajutise kaitse saajad teenivad tööturul keskmiselt ligi 70% Eesti keskmisest ja 86% mittekodanike keskmisest töisest sissetulekust.

Arenguseire Keskus toob välja, et Ukraina sõjapõgenike abistamisega kaasnevad ka märkimisväärsed kulud. Põgenike ja nende lähedaste lõimumise toetamise kulud on suurusjärgus 0,6 - 0,8% SKP-st, mis on kooskõlas Arenguseire Keskuse sõja alguses tehtud prognoosiga.