Storent Holdingsi 11%-lise intressiga võlakirjaemissioon märgiti üle

„Võlakirjade emissioon oli 62% ulatuses üle märgitud ning võrreldes mais toimunud võlakirjaemissiooniga kasvas märkinud investorite arv 43%. See näitab, et uuenduste vastu, mida Storent turule toob, on suur huvi ja usk. Jätkame ettevõtte kui kaasaegse teenusepakkuja arendamist,“ ütles Storent grupi kaasasutaja ja nõukogu esimees Andris Pavlovs.

„Praeguse pakkumisega oleme laiendanud oma lojaalset erainvestorite baasi, kes on nüüd Storenti loo oluline osa. Soovime tänada kõiki investoreid, kes osalesid pakkumises ja hindame kõrgelt usaldust, mida näitasid üles ka need investorid, kelle tellimusi sel korral me rahuldada ei saanud. Saadud täiendav rahastamine aitab meil suurendada tempot, millega me jätkame oma kasvu nii geograafiliselt kui ka suurendades oma turuosa olemasolevatel turgudel,“ lisas Pavlovs.

Nagu on kirjeldatud lõplikes tingimustes ja nagu ka veebiseminari ajal teatatud, jaotatakse võlakirjad vastavalt tellimuse esitamise ajale. Varem esitatud korraldused on täielikult rahuldatud, üks on osaliselt rahuldatud ja suur osa korraldusi ei saanud ühtegi võlakirja, sest need esitati märkimisperioodi viimastel päevadel. Kokku sai 660 investorit vähemalt ühe võlakirja.

Storent Holdingsi võlakirjade lunastustähtaeg on 21. detsember 2025. Intressimäär on 11%. Võlakirjade arveldamist oodatakse 12. oktoobril. Storent Holdings tänab investoreid ettevõtte võlakirjade aktiivse märkimise eest.