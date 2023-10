Pane end proovile: algas registreerimine Eesti populaarseimale aktsiamängule

Juba 22. korda toimuvale aktsiamängule on oodatud kõik investeerimishuvilised, olenemata vanusest ja varasemast kogemusest. Mängu eesmärgiks on teha kolme nädala jooksul virtuaalrahaga aktsiatehinguid ning kasvatada oma portfelli päris rahaga riskimata. Mängu võitjaks ja peaauhinna 5000 euro omanikuks saab see, kelle portfell kolme nädalaga kõige rohkem kasvanud on.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ütles, et paljud tänased aktiivsed investorid on just aktsiamängust esimesed kogemused kätte saanud. „See on ideaalne võimalus neile, kes on alles julgust või teadmisi kogumas, et oma esimene samm investeerimismaailmas teha. Virtuaalraha investeerides saab osaleja selgeks, kuidas käib tehingute tegemine, kuidas toimuvad erinevad hinnaliikumised kolme nädala vältel, millist mõju avaldavad turgudele ettevõtete majandustulemused ja palju muud olulist. See sisendab julgust ja enesekindlust, et tulevikus juba oma esimesed päris investeeringud teha,“ sõnas Janson.

Mõistagi käib mäng ka võidu peale, sest peaauhinnaks on 5000 eurot. „Ajalugu on näidanud, et võitjaks võib tulla igaüks – nii kogenud päevakaupleja kui ka noor kooliõpilane. Iga aastaga on üha populaarsem pidada kolmenädalast investeerimisvõistlust ka ettevõtte-, kooli- või sõpruskonnasiseselt, et selgitada omavahel välja parim rahakasvataja,“ lisas Janson.

Lisaks üldvõitjale autasustatakse eraldi ka parimat kuni 19-aastast koolinoort, iga nädala parimat rahakasvatajat ning loositakse aktiivsete mängijate vahel välja Kasvukonto krediiti.

Börsihaid alustavad heitlust 23. oktoobril ehk ajal, mil ettevõttete III kvartali tulemuste avalikustamise hooaeg on suure hoo sisse saanud. Mängu alguses kantakse iga osaleja kontole 10 000 USA dollarit virtuaalraha. Igal tööpäeval kuni mängu lõpuni lisatakse kontole virtuaalselt veel 1000 dollarit. Kaubelda saab indeksisse Standard & Poor´s 500 kuuluvate aktsiatega ning mängu võidab see osaleja, kellele kuulub 10. novembri börsipäeva lõpu seisuga kõige suurema turuväärtusega väärtpaberiportfell.