Kaja Kallas: Eesti on valmis saama vähem raha, et Ukraina saaks Euroopa Liidu liikmeks

Eesti on valmis saama Euroopa Liidu (EL) netomaksumaksjaks, ütles Eesti peaminister majandusväljande Financial Times vahendusel. Kallas kutsus teisi ELi riike üles alustama tööd eelarvereformidega, mis võimaldaks Ukraina liikmeks saamist.

Kallas sõnas, et Eesti on valmis kaotama “pikemas perspektiivis“ juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele - rahakotile, mis aitab vaesematel liikmesriikidel oma majandust arendada. Samas tõdes ta, et ülemineku tegemiseks kulub pikem aeg.

"Lõpuks see juhtub, kuid mitte kohe,“ ütles Kallas Financial Timesi teatel.

Financial Times avaldas eelmisel nädalal, et ELi uuringu kohaselt oleks Ukrainal praeguse eelarvestruktuuri alusel õigus saada seitsme aasta jooksul peaaegu 190 miljardit eurot, mis muudaks mõnedki riigid ELi vahendite netomaksumaksjateks.

Eesti oli üks kuuest ELi nõukogu dokumendis nimetatud riigist, kes kaotaks juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele, kui Ukraina ja teised tulevased liikmed, nagu Moldova ja kuus Lääne-Balkani riiki, liituksid ilma eelarve-eeskirju eelnevalt muutmata.

„Me peame seda arutama, millised on reeglid, kuidas seda raha jaotatakse ja mida me selle eest saame,“ ütles Kallas intervjuus möödunud nädalal Hispaanias toimunud ELi juhtide kohtumisel, kus seda teemat arutasid esmakordselt kõik 27 riiki. “Keegi ei ütle, et me ei pea midagi reformima. Küsimus on selles, kui palju? Ja mida täpselt?“

Kallas lisas, et ei ole õige suhtumine, mil liikmesriigid näevad ELi lihtsalt rahavahendina.

Teemat, kuidas reformida rahastamis- ja maksueeskirju, et valmistuda laienemiseks, on seni ELi liidrid Kallase sõnul puudutanud väga kergelt ja pinnapealselt.

„Ma loodan, et see ei lähe nii, et suured arutavad omavahel ja tegelikult ei kuula teisi,“ ütles ta. “Kui me tahame, et meil oleks midagi, millega kõik on nõus, siis tuleb kõiki kuulata."

Ukraina majandusministri asetäitja Taras Kachka ütles eelmisel nädalal, et tema arvates peab EL enne riigi ühinemist läbi viima ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi, millega toetatakse põllumajandustootjaid.