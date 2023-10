Inbank sai finantsinspektsioonilt sugeda: sise-eeskirjad ei vasta nõuetele ja neid ei järgita

Inbank kinnitab, et on mitmed puudused tänaseks juba kõrvaldanud, olles täiendanud panga sise-eeskirju ja tõhustanud protsesse.

Inbanki juhatuse liige ja riskikontrolli juht Evelin Lindvers sõnas, et Inbanki jaoks on väga tähtis järgida kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid. „Kõikide puuduste kõrvaldamiseks on meil olemas aja- ja tegevuskava, mis on finantsinspektsiooniga kooskõlastatud,“ lisas ta.