VIDEO JA GRAAFIKUD | Soome peaminister Petteri Orpo gaasitoru ja sidekaabli lõhkumisest Soome lahes: julgeolekuolukord on kriitiline

Orpo rõhutas, et energiavarustuse olukord on stabiilne. “Tegemist ei ole aktiga, mis meid halvaks. Aga on muidugi muret tekitav, et see toimus, see on selge," nentis ta. Orpo kinnitas, et sõjalist ohtu Soomele ei ole.

„Soome on hästi ette valmistatud ja kriitilise infrastruktuuri kaitse on juba praegu väga tugev. Tark on olla valmis uuteks üllatusteks. Valmisolekut on suurendatud ja nii oma riigis kui ka rahvusvaheliselt ja partneritega tehakse tihedat koostööd," lisas Orpo.

Küsimusele, kas on põhjust kahtlustada, et kahjustuste taga on Venemaa, vastas Soome peaminister: „Oluline on asja põhjalikult uurida ja mitte teha selles etapis ennatlikke järeldusi.“

Tema sõnul on Soome lähiümbruses kriitiline julgeolekuolukord, mistõttu ollakse valmis erinevateks olukordadeks. Ent Orpo märkis, et sellised sündmused ei saa tulla kellelegi täieliku üllatusena. “Kriitiline infrastruktuur nõuab erilisi turvameetmeid,“ ütles ta.

„Kui kahju on tõsine, võib selle parandamine võtta aega kuid. Gaasivarustus on aga stabiilne, selle tagab Inkoo LNG-tehas," kinnitas Gasgrid Finlandi esindaja Riku Huttunen. LNG-tehase võimsus on piisav, see on olnud alati Balticconnectori omast suurem.

Kui Inkoo tehas on töökorras, ei saa varustatusega tekkida mingeid probleeme, kinnitas Huttunen. “Küll aga võib gaasi hind mõneks ajaks tõusta,“ lisas ta.

Iltalehti andmetel kahtlustab Soome, et Balticconnector langes Venemaa rünnaku ohvriks. Yle andmetel ei peeta olukorda Soomele ohtlikuks, samuti ei käsitleta seda sõjalise kriisina. Ühtlasi ei peeta gaasitoru lekke põhjuseks plahvatust – seda on kahjustatud muul viisil.

Gaasitoru asub Soome majandusvööndis, Soome lahe keskosas. Kaablikahjustus on samas geograafilises piirkonnas, kuid mitte torujuhtme kõrval.