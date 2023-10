Amservi juht uuest automaksu mudelist: selle tagajärjel tõuseb järsult ühe autotüübi hind

Ta lisas, et juhul, kui tõesti on riigi eelarve seisukohal vajalik maksustada autod ja teised liiklusvahendid, siis Amserv on jaganud mõtet, et see peaks olema ennekõike seotud saastamise vähendamisega ehk siis arvestama ehitgaasides CO2 hulka ning autode vanust. "See ennekõike siis tähendab seda, et autod, mille CO2 näit on väiksem ja autod, mis on uuemad, on maksustatud madalama maksumääraga või üldse maksuvabad. See aitaks kaasa Eestis keskkonnas saaste vähenemisele ning samas kaasajastaks Eestis, kus on Euroopa üks vanimaid autoparke, kogu autoparki."