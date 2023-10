Sädeluspuru müük kasvab Saksamaal järsult enne sellel nädalal toimuvat mikroplasti keelustamist

Euroopa Liit keelustab lahtise särapuru müümise eesmärgiga võidelda mikroplastikust tuleneva reostuse vastu. Mitmed Saksamaa mõjuisikud on aga puru keelustamisest kuuldes hakanud sädelevat puru ja sellest valmistatud tooteid suurtes kogustest kokku ostma.

Sam Dylan, kes osales Saksamaa versioonis sarjast „Big Brother“, ütles ajakirjale Bild, et läks poodidesse, et osta nii palju särapurupuudrit kui võimalik. Ta ostis 180 euro eest 82 pakki. „Ma kuulsin sädeluspuru keelustamisest ühe telesalvestuse ajal, kus me seda kasutasime. Olen sellest tõeliselt šokeeritud. Minu maailmas peab kõik olema glitter.“

Luca Valentino, kes osaleb Saksamaa superstaarisaates, süüdistas Euroopa Liitu selles, et talt võetakse ära „viimsedki sädelused glamuurist“. Ta kasutab aastas ära kolm purki särapuru, sest ta elu on „väga värviline“.

Euroopa Liidu keeld hõlmab plastosakesi, mis on väiksemad kui 5 mm, on lahustumatud ja ei lagune. Euroopa Komisjon kehtestas meetme eelmisel kuul ning ütles, et see peataks umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

Keeld hõlmab ka kunstlike spordipindade valmistamisel kasutatavat granuleeritud täitematerjali, mis on ekspertide sõnul suurim mikroplasti allikas keskkonnas. Samuti keelatakse näiteks need kosmeetikatooted, kuhu on lisatud mikroplasti eesmärgiga aidata kaasa toote tekstuuri (näiteks nahakoorijad), lõhna või värvi kujundamisele. Keelustatakse ka mikroplast, mida kasutatakse pesemisvahendites, väetistes, mänguasjades, ravimites ja meditsiiniseadmetes.

Esimestena keelustatakse 15. oktoobril lahtine särapuru ja mikrohelmed. Teiste toodete tootjatele antakse ajapikendus, et kohaneda keeluga ja leida alternatiive.