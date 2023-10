ARVAMUS | Keit Pentus-Rosimannus: Euroopa Liidu võlg kasvab, raha kasutamine aga venib

Üks, mida Euroopa Liidu poole vaadates viimasel ja lähematel aastatel kuidagi öelda ei saa, on “raha pole!“. On küll. On Euroopa Liidu eelmise eelarve ca 90 miljardi euro suurused “sabad“, on kriisile vastusena kiiresti kokku pandud 800 miljardi euro suurune Taasterahastu, on lähiajal avanev uus Euroopa Liidu eelarve. Mida napib, on suutlikkus raha kiiresti kasutusele võtta.