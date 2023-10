Ta lisas, et automaksu mõte on tema hinnangul iseenesest loogiline, sest Euroopas on automaks igal pool olemas, aga tähtis on see, et kliendid, kes selle kinni maksavad, saaksid midagi tagasi, näiteks paraneks maksu kaudu sõiduteede kvaliteet. "Fakt on see, et praeguse kava järgi tõuseb auto hind kliendile 2025. aastal märgatavalt, aga pole üheselt selge, milleks kogutud maksu kasutatakse."