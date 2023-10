SEB tulevikuettevõtte eriauhinnaga tunnustati äriideed, mis pakub taaskasutatud tekstiilijäätmetest pakkematerjali

„Tulevikuettevõtte eriauhinnaga tunnustatud äriidee eesmärk on vähendada maailmas väga suurt probleemi – tekstiiliprügi ja asendada ühekordsed puidupõhised pakendid uue, keskkonnasõbraliku materjaliga. Tulemuseks on vastupidav pakend, mille tootmise CO2 jalajälg on 50% väiksem kui pappkastil ning selle tootmiseks pole kasutatud vett ja kemikaale. Pakendit saab väidetavalt taaskasutada kuni 20 korda, mis vähendab oluliselt ühekordsete pakenditega seotud jäätmete hulka,“ sõnas Allan Parik SEB panga juhatuse esimees.