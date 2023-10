Päev börsil: TextMagicu aktsia näitas korralikku tõusu

Euroopa börsiindeksid on kõik valdavalt plussis. Suurimat tõusu näitab Itaalia börsi suurim indeks FTSE MIB (+1,97%). Ka Hispaania peamine börsiindeks IBEX 35 on kenas tõusus (+1,87).

USA börsilt Wall Streeti aktsiafutuurid tõusid teisipäeval turu avanedes, sest investorites on kasvav lootus, et Föderaalreserv on praegu intressimäärade tõstmisega lõpule jõudnud, ehkki ollakse siiski ettevaatlikud sündmuste üle Lähis-Idas.