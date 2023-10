Riskid liiga suured. Investeeringud ja uued töökohad Ida-Virumaal jäävad ära

Viru Keemia Grupi (VKG) nõukogu liige Kristjan Piilmann on investeerimispankuri taustaga ja raha tootlikkuse hindamine on talle sisse juurdunud. Nendest põhimõtetest lähtudes hindab ta ka riigi püüdlusi tuua Ida-Virumaale investeeringuid ja luua seal uusi töökohti. Piilmanni seisukoht on: püüdlused on ebapiisavad ja ei ahvatle tööstusfirmasid. Piirkonnas on liiga suured riskid. Sama selge on ta nõuanne, kuidas ikkagi panna ettevõtted investeerima piirkonda, kus on suured riskid.