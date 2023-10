Automaks kütab kirgi: riigivalitsemises on kriis. Keegi peab nüüd ruumis olema täiskasvanu

Eile avalikuks tulnud automaksu idee on sotsiaalmeedias tekitanud palju lõimesid, millest võtsime välja ühe väikese fragmendi. Nimelt analüütik Peeter Koppeli seinalt, kus ta avaldas rahulolematust, et peab lisaks muudele autoga seotud kuludele maksma veel lisamaksu.

Koppel vastab: Auto on ostetud palga eest, mille eest on kenasti maksud makstud. Auto ostmisel on makstud kenasti käibekat. Kütuselt tublisti üle poole läheb ka maksudeks. Ma selle kõige juures olen suhteliselt vähe vingunud. Praegu aga tunnen, et mulle tehakse liiga. Põhimõtteliselt.