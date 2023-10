Eesti suurima erahaigla asutaja müüs osaluse senistele partneritele

Tunnustatud naistearst ja Eesti Naistearstide Liidu kauaaegne juhatuse liige Ivo Saarma sõnul on osaluse müük praegustele partneritele parim lahendus, viimaks edasi Fertilitase senist tegevust. Saarma ise jätkab tööd Fertilitase haigla vastutava naistearstina ja keskendub nooremate kolleegide juhendamisele ning koolitamisele. Doktor Saarma nentis, et aktsiate müük oli asjade vägagi loogiline käik.

„Tundsin, et minu head kolleegid, kellega oleme üle 20 aasta seda vankrit vankumatult vedanud, on väärilised, et minu elutööd jätkata – tunnen, et Fertilitas on nende arstide omanduses heades kätes. Omalt poolt loodan tegutseva naistearstina panustada haigla arengusse ka edaspidi, nüüd juba juhtiva günekoloogina. Arstimine on kunst ja seda me Fertilitases oskame ning jätkame,“ rääkis Saarma.

Haigla juhatuse liige Lauri Maisvee toonitas, et olukorras, kus erameditsiinilt oodatakse aina suuremat tuge riiklikule meditsiinisüsteemile, on kindlasti vajalik tagada Fertilitase kui Eesti erameditsiini lipulaeva jätkusuutlik areng.

„On oluline, et kvaliteetse arstiabi osutamine jätkuks Fertilitase kaubamärgi all selle tuntud headuses. Tunneme, et suurema osaluse omandamine sellise arengu ka tagab. Oleme valmis astuma juba järgmiseid samme, et erameditsiini kättesaadavus suureneks nii Tallinnas kui ka terves Eestis. Konsolideerumine on siinkohal oluline ja oleme selleks avatud. Paljud meditsiinivaldkonnad on väga investeerimismahukad ja vaid koos teiste partneritega oleme läbilöögivõimelised,“ ütles Maisvee.

Fertilitase suuromanik Andres Viisemann kommenteeris, et tema ja kogu haigla jaoks on oluline, et haigla senine suund, mis on suunatud patsientide igakülgsele abistamisele, jätkuks.

„Mul on hea meel, et just Lauri ja tema meeskond on valmis senisest suuremat vastutust võtma. Kvaliteetse arstiabi osutamine on meie prioriteet ka edaspidi“.

Eesti suurim erahaigla Fertilitas on tegutsenud erameditsiini teerajajana juba 30 aasta vältel ning osutab laias valikus terviseteenuseid.