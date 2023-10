EfTENi börsifondi võimalik dividend on euribori tõttu 10% väiksem

Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 10%. Fondi selle aasta arvestuslik üheksa kuu brutodividendi suhe septembri lõpu börsihinda on 3,5% (30.09.2022: 3,7%).

EfTEN Real Estate Fund teenis septembris 2,54 miljonit eurot puhas-üüritulu, mis on 74 000 eurot rohkem kui augustis. Fondi üüritulu vähenes 6000 euro võrra 2,544 miljoni euroni peamiselt kaubanduskeskuste käibeüüride vähenemisest. Üüritulu vähenemist kompenseerisid septembris tavapärasest madalamad haldus- ja turustuskulud.

Tänavuse aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 22,77 miljonit eurot (2022: 10,0 miljonit eurot) ning EBITDA-d 19,7 miljonit eurot (2022: 8,8 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud EBITDA sisaldab Like-for-Like põhimõttel arvutatud EBITDA-d summas 9,1 miljonit eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 3,1%) ning EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute EBITDA-d kogusummas 10,6 miljonit eurot (kasv võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS eelmise aasta näitajatega on 3,2%).