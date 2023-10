INTERVJUU | Iduettevõtte juht: kasumlikuks saada on reaalne, tegemist pole kindlasti vaid soovmõtlemisega

2021. aastal pärast suurt ülemärkimist Tallinna alternatiivbörsile First North tulnud elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes soovib tänavu teise avaliku pakkumise käigus kaasata investoritelt 175 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 400 000 eurot.

Investorite rahaga siseneb ettevõte sõidujagamisteenuse turule ning toob valikusse uue jalgrattamudeli. Muu hulgas on ettevõtte juht Kaspar Peek börsiteates varem öelnud, et lisarahastust on vaja 2024. aasta tellimuste täitmiseks ja tekkinud likviidsuskriisi ületamiseks.