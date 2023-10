Gren langetab Tartus ja Pärnus toasooja hinda

„Aasta tagasi leidis aset järsk kütusehindade tõus ning kuigi kütuste hinnatõus jõudis kaugküttehinda pika viivitusega, oli kaugkütte toimimise tagamiseks hinnatõus paratamatu,“ räägib Gren äride juht Eestis Margo Külaots. „Täna on kütuste hinnad hakanud langema ning see langus jõuab järk-järgult ka kaugkütte hindadesse, mis annab võimaluse pakkuda klientidele hoopis hinnalangust,“ lisab ta.

Gren, kes pakub oma klientidele kaugkütte teenust Tartu ja Pärnu võrgupiirkonnas, langetab alates esimesest novembrist soojuse hinda viis protsenti. Alates novembrist on Tartus soojuse hind 72,60 €/MWh ja Pärnus 85,15 €/MWh.

Viimati langetas Gren soojuse hinda Tartus ja Pärnus käesoleva aasta 1. juunil. Külaots rõhutab, et hinna langetamine võib pealtnäha tunduda kerge protsess, kuid tegelikult tuleb arvestada väga erinevate komponentidega.

„Soojuse hinda mõjutavad kütuste hinnad, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tarbijate hulk, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus ning ka see, mil määral jõudis aastatagune kütusehinna tõus meie piirkondades kaugkütte hinda. Tänavune sügis on võrreldes mullusega stabiilsemaks muutunud ning näeme vaeva, et lähitulevikus saaksime hinna veelgi alla tuua,“ sõnab Külaots optimistlikult.